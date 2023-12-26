Кратковременная оттепель вернется в европейскую часть России

В европейскую часть России 26 декабря вернется кратковременная оттепель. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос» на портале «Метеовести».

«Смена взаимного расположения циклонов приведет к развороту воздушных масс в атмосфере, и после небольшого похолодания сегодня в нашу страну хлынет южное тепло», — говорится в сообщении.

Как рассказали синоптики, почти во всей Южной Сибири температура в течение дня станет положительной, а показания термометров будут бить рекорды. На Русской равнине потепление распространится вплоть до линии Псков–Москва–Саратов, а на Юге будет выше +10…+15℃.

Эта волна оттепелей окажется кратковременной. И уже завтра в Европейской России и Сибири похолодает, при этом в конце рабочей недели в РФ «пробьется очередной тандем циклонов», что опять приведет к потеплению.

В «Фобосе» отметили, что в Москве конец года будет аномально теплым. Сегодня в городе +1°, снег с дождем, завтра −3…−4°, а с 29 декабря «стартует новая – еще более мощная оттепель».

До этого москвичам на всю неделю спрогнозировали метеорологические «качели».

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.