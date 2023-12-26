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В Ярославской области ввели режим ЧС

В Ярославской области ввели режим ЧС из-за снегопада и обрывов ЛЭП

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

В Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложной ситуации с электросетями в результате снегопада и налипания на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

Сложная ситуация с электросетями была зафиксирована в городском округе Переславль-Залесский, в Большесельском, Борисоглебском и Угличском районах, рассказал он.

Главной причиной стали несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад. Мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву, подчеркнул губернатор.

Режим ЧС был объявлен сначала по Переславскому округу, а затем и в остальных трех районах, сообщил Евраев и добавил, что энергетики работают над восстановлением в круглосуточном режиме.

До этого сообщалось, что мокрый снег повалил более 100 деревьев в Рязани.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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