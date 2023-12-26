Ретейлеры заявили о сокращении офлайн-продаж и переходе россиян на маркетплейсы

Сокращение импорта не пошатнуло покупательскую способность, но потребление стало более рациональным. И хотя темпы продаж возобновляются, а эффект отложенного спроса минимален, россияне по-прежнему сравнивают цены и отдают предпочтение более бюджетным брендам. Это показало исследование Aero и Retail Business Russia, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, больше всего российский покупатель обращает внимание на расширенный ассортимент продавца и привлекательную цену. Среди опрошенных ретейлеров 41% отметили, что цена важна для их покупателей, но лояльность к брендам сохраняется.

Еще 15% отметили, что цена наибольшим образом влияет на выбор — особенно это заметно в сегментах аптечных и продовольственных товаров. Тем не менее 19% респондентов заявили, что лояльности в прежнем понимании более нет, и россияне выбирают бренды в зависимости от своих ежеминутных предпочтений — при выборе товаров россияне обращают внимание не на бренд производителя и его популярность, а на цену, ассортимент и бонусные программы.

«Заметнее всего упал спрос на товары не первой необходимости, у которых нет четкого рационального применения. Это говорит о том, что люди стали осознаннее относиться к тратам и, скорее, перешли в сберегательный режим», — прокомментировала Людмила Казунеткина, ex-директор по e-com в Phillips DA.

Бонусы по-прежнему стимулируют россиян к покупке — так ответили 85% опрошенных ретейлеров. Среди наиболее популярных бонусных систем: постоянная или накопительная скидка по карте лояльности (44% ответов), кешбэк бонусами (22%) или деньгами (8%) на карту, а также товар в подарок при покупке других позиций (11%). Бонусы не влияют на решение о покупке в категориях fashion, автомобилей и запчастей, оптики и аптек — так ответили 15% опрошенных.

Самым устойчивым оказался premium сегмент — потребители люкса наиболее лояльны к полюбившимся брендам и готовы любой ценой поддерживать привычный уровень жизни, невзирая на изменение стоимости и бонусные программы.

Увеличение онлайн-продаж отметили 67% ретейлеров — это происходит в основном благодаря маркетплейсам. Потребители уходят с прямых каналов продаж брендов на маркетплейсы из-за более привлекательной цены — так ответили 30% ретейлеров. Возможность сравнить цену у нескольких продавцов — еще одна причина выбора маркетплейсов, в частности, в сегментах стройматериалов и ювелирных украшений.

Расширенный ассортимент — еще второй важный критерий выбора продавца. Широкий выбор товаров особенно важен для покупателей в категориях fashion, парфюмерия и товары для красоты, аптеки и стройматериалы — так ответили 67% ретейлеров. Обратная тенденция, когда покупатель предпочитает максимально узкий ассортимент «проверенных» товаров и доверяет свой выбор магазину, прослеживается у 33% ретейлеров в следующих категориях — бытовая техника и электроника, мебель и товары для дома, оптика, алкоголь и табачные изделия, автомобили и автозапчасти.

Эксперты отмечают сокращение офлайн-продаж и переток средств в маркетплейсы — за прошедшие 9 месяцев оборот составил 4 трлн рублей. Доля онлайн-продаж увеличивается — так отметили 82% опрошенных ретейлеров, причем 67% прогнозируют бурный рост и в 2024 году.

Каждый третий (30%) ретейлер отмечает, что пользователи уходят на маркетплейсы из-за привлекательных цен — это характерно для сегментов fashion, e-grocery, парфюмерной и косметической продукции, а также автомобилей и запчастей. Возможность сравнить товары у нескольких продавцов выделяют 26% опрошенных — это ключевое преимущество в сегментах ювелирных украшений и стройматериалов. Заказывать аптечные товары на маркетплейсах россияне предпочитают по причине широкого выбора и высокого уровня сервиса.

Также маркетплейсы выбирают из-за удобной доставки и самовывоза — 19% ретейлеров отмечают удобство получения товаров из ПВЗ, а 14% возможность экспресс-доставки. Причем в обоих случаях важна скорость — 30% покупателей надеются забрать товары с ПВЗ день в день или на следующий день, а для 18% принципиальна экспресс-доставка до 1-3 часов с момента оформления заказа.

Согласно исследованию, 59% ретейлеров продают только через собственные каналы продаж — в основном это зоотовары, бытовая техника и электроника, ювелирные украшения, стройматериалы, мебель и товары для дома. Исключительно на маркетплейсах размещают товар 22% продавцов — для сегмента оптики это основной канал, генерирующий выручку. Еще 19% фиксируют равноценную долю продаж через собственные каналы и маркетплейсы — такое деление наиболее характерно для сегмента fashion, e-grocery, парфюмерной и косметической продукции, безрецептурных аптечных товаров.

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