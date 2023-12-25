Глава российского региона предложил бороться со снегом молитвами

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил жителям региона обратиться в небесную канцелярию и помолиться для борьбы со снегом. С таким предложением он выступил во время заседания правительства республики, запись доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Ну помолиться, конечно, нужно — может быть, небесная канцелярия на это отреагирует», — предложил он.

В ходе разговора с чиновниками Парфенчиков отметил, что из-за аномального количества осадков у соответствующих служб не хватает средств, чтобы убрать сугробы.

По его словам, что из резервного фонда Карелии на ликвидацию последствий непогоды уже выделили последние 50 млн руб., хотя нужны сотни миллионов.

«Да у нас и времени на это нет. Пока машина будет ходить туда-обратно, у нас весь город заледенеет, замерзнет и превратится в коллапс», — пожаловался глава Карелии, добавив, что даже в Москве, где он находится с визитом, власти сталкиваются с проблемами по этой части.

Парфенчиков подчеркнул, что в сложившейся ситуации жители Карелии могут винить главу республики или градоначальников, при этом призвал не ругать природу.

До этого врачи предупредили о вреде уборки снега.

Ранее Парфенчиков предложил водить туристов к забору, если Финляндия построит его у границ РФ.