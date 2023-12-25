Бывший врио зампреда правительства Забайкалья не смог обжаловать арест

Бывший временно исполняющий обязанности зампредседателя правительства Забайкалья Игорь Дубровин получил отклонение апелляции по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оставили без изменений постановление Верх-Исетского суда», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отмечается, что Дубровин был освобожден от должности «за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему». Ему также продлили арест до 27 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что задержанного по обвинению в мошенничестве экс-замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина отправили в СИЗО на два месяца.

Дубровин был задержан 14 декабря в Чите. Тогда же его сняли с поста заместителя председателя правительства Забайкальского края из-за «утраты доверия», а 16 декабря в Екатеринбурге отправили в СИЗО. Чиновник обвиняется в особо крупном хищении средств. По предварительным данным, он установил контроль за деятельностью общества «Омега-Строй», которое занималось строительством жилья для военных.

Ранее был задержан бывший гендиректор челябинского радиозавода «Полет».