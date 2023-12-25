В Госдуму внесены поправки в закон о занятости

Партия «Единая Россия» внесла в Государственную думу РФ проект поправок в закон о занятости населения. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции ЕР в нижней палате парламента.

«Депутаты фракции «Единая Россия» и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ряд поправок в нормативную базу, связанных с новой редакцией закона о занятости населения», — говорится в посте.

Авторы поправок предлагают ввести понятие социальной занятости инвалидов, которая должна помочь социальной адаптации данной группы граждан и постепенно вернуть их в общественную жизнь.

Кроме того, поправки касаются законов о соцстраховании от несчастных случаев на производстве, а также о статусе военнослужащих.

Соавтор проекта, депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что поправками прописываются функции регионов в помощи занятости граждан, включая поддержку в составлении анкеты, психологической помощи и организации профессионального обучения.

В ноябре Госдума приняла закон «Единой России» о занятости, направленный на профилактику безработицы и противодействие нелегальной занятости.

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