Врач предупредила об опасности работы за компьютером в темноте для детских глаз

Для того чтобы работа за компьютером не принесла ребенку вреда, важно грамотно организовать рабочее место. Об этом в беседе с РИАМО заявила врач-педиатр Александра Васина. В первую очередь, по ее словам, нельзя допускать, чтобы дети сидели перед монитором в темноте.

«Комната, в которой ребенок работает за компьютером, должна быть хорошо освещена. В вечернее время следует использовать лампы искусственного освещения. Также яркость монитора не следует устанавливать на максимум», — отметила Васина.

Также она посоветовала делать перерывы на разминку для глаз. Дети до 10 лет должны отдыхать каждые 15 минут, от 11 до 15 лет — каждые 25 минут, а подростки — раз в полчаса, рассказала врач.

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова до этого развенчала миф о специальных очках для компьютера. По ее словам, польза желтого фильтра на линзах не доказана.

Ранее врачи назвали продукты, которые могут вызвать частичную потерю зрения.