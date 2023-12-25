Росстат назвал объем урожая зерна в РФ за 2023 год

В России в 2023 году собрали 142,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, что на 9,5% ниже прошлогоднего уровня. Урожай пшеницы за год составил 92,8 млн тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

В Министерстве сельского хозяйства назвали 2023 год одним из самых успешных для российского агропромышленного комплекса. Собранного урожая, по словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, хватит не только на обеспечение внутреннего рынка, но и на то, чтобы направить значительные объемы зерна зарубежным партнерам.

Министр добавил, что в РФ ожидают получить порядка 1,6 млн тонн урожая твердой пшеницы, которая нужна для изготовления макаронных изделий.

До этого Дмитрий Патрушев заявил, что доля отечественной продукции в российских магазинах по всем категориям составляет 90-95%.

Ранее в МИД РФ заявили о готовности к расширению поставок зерна в Тунис.