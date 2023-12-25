Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рособрнадзор проконтролирует возможность изучения украинского языка для желающих

Глава Рособрнадзора Музаев: желающим изучать украинский дадут такую возможность

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Рособрнадзор проследит, чтобы российские школьники, которые хотят изучать украинский в рамках предмета «Родной язык», получили такую возможность. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Музаев напомнил, что в России разработали учебник украинского языка. Сделано это для того, чтобы школьники могли изучать его в качестве родного.

«Неважно, в какой это школе будет происходить в Российской Федерации, по желанию ученика, государство должно предоставить ему возможность изучать свой родной язык. И вот здесь, Рособрнадзор, в том числе, мы будем внимательно отслеживать исполнение законодательства, права на изучение родного языка», — заявил Музаев.

Он подчеркнул, что это касается не только украинского, но и остальных родных языков России.

В конце мая первый замминистра просвещения России Александр Бугаев заявил, что в министерстве разработали учебное пособие по украинскому языку для начальной школы.

В апреле заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева заявила, что занятия в российских школах новых регионов РФ по новому учебнику украинского языка стартуют с 1 сентября.

Ранее в Госдуме призвали создать школьные учебники на украинском и немецком языках

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами