Рособрнадзор проконтролирует возможность изучения украинского языка для желающих

Рособрнадзор проследит, чтобы российские школьники, которые хотят изучать украинский в рамках предмета «Родной язык», получили такую возможность. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Музаев напомнил, что в России разработали учебник украинского языка. Сделано это для того, чтобы школьники могли изучать его в качестве родного.

«Неважно, в какой это школе будет происходить в Российской Федерации, по желанию ученика, государство должно предоставить ему возможность изучать свой родной язык. И вот здесь, Рособрнадзор, в том числе, мы будем внимательно отслеживать исполнение законодательства, права на изучение родного языка», — заявил Музаев.

Он подчеркнул, что это касается не только украинского, но и остальных родных языков России.

В конце мая первый замминистра просвещения России Александр Бугаев заявил, что в министерстве разработали учебное пособие по украинскому языку для начальной школы.

В апреле заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева заявила, что занятия в российских школах новых регионов РФ по новому учебнику украинского языка стартуют с 1 сентября.

Ранее в Госдуме призвали создать школьные учебники на украинском и немецком языках