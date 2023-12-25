В Кузбассе произошло землетрясение

В Кузбассе недалеко от города Междуреченска зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщили специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, пишет РИА Новости.

Землетрясение зафиксировали в 13 километрах к северу от Междуреченска. Магнитуда составила 3,5. Интенсивность толчков в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK64, отметили эксперты.

До этого в Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. По информации агентства, эпицентр землетрясения находился в 54 километрах северо-западнее относительно города Эль-Педрегал. Его население составляет около 20 тысяч жителей. При этом глубина залегания очага подземных толчков составила 94 километра. Информации о разрушениях или пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Позже также у берегов Перу произошло другое землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр землетрясения находился в 91 км к юго-западу от города Писко. Очаг залегал на глубине 31 км.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Чили.