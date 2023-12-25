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В Москве рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и COVID-19

Ракова назвала стабильной ситуацию с заболеваемостью гриппом и COVID-19 в Москве

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Shutterstock

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала стабильной ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и COVID-19 в столице, передает РИА Новости.

По ее словам, заболеваемость в городе соответствует осенне-зимнему сезону. Как заявила заммэра, волна заболеваемости вирусными инфекциями, которая идет сейчас, ниже по цифрам, чем волна даже предыдущего года, который уже не был связан с COVID-19.

Она указала, что уже неделю наблюдается снижение заболеваемости.

Также Ракова обратила внимание, что обращения в скорую помощь, госпитализации всегда немного задерживаются, они на неделю позже начинаются.

«Поэтому сейчас мы по госпитализации вышли на планку. Я думаю, что в ближайшие дни уже пойдем в минус», — добавила чиновница.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала усилить меры по обеспечению защиты населения в связи с распространением нового варианта коронавируса JN.1.

До этого ВОЗ классифицировала вариант коронавирусной инфекции «пирола» JN.1 как «представляющую интерес».

Ранее россиян предупредили о двух предстоящих волнах заболеваемости вирусными инфекциями.

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