Россиянам рассказали о погоде 31 декабря

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 31 декабря в Центральной России ожидается погода с температурой от 0 до -3 градусов. Об этом пишет РИА Новости.

При этом в регионах Черноземья температура будет немного выше — на 2 градуса — чем в остальной части Центрального федерального округа.

Вильфанд также отметил, что в Москве и других регионах Центральной России подобная погода является типичной для текущего времени года.

До этого сообщалось, что последняя рабочая неделя 2023 года в Москве будет теплой и снежной. На протяжении всей рабочей недели будет ожидаться мягкая зимняя погода с примерно одинаковой температурой: днем — от 0 до -3°C, ночью — от -2 до -7°C. Будут выпадать осадки — снег и мокрый снег, но при этом не будет дождя.

Ранее жителям Центральной России пообещали теплый январь.