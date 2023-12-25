Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о погоде 31 декабря

Вильфанд заявил, что 31 декабря в Центральной России прогнозируют до минус трех

close
100%
Shutterstock

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 31 декабря в Центральной России ожидается погода с температурой от 0 до -3 градусов. Об этом пишет РИА Новости.

При этом в регионах Черноземья температура будет немного выше — на 2 градуса — чем в остальной части Центрального федерального округа.

Вильфанд также отметил, что в Москве и других регионах Центральной России подобная погода является типичной для текущего времени года.

До этого сообщалось, что последняя рабочая неделя 2023 года в Москве будет теплой и снежной. На протяжении всей рабочей недели будет ожидаться мягкая зимняя погода с примерно одинаковой температурой: днем — от 0 до -3°C, ночью — от -2 до -7°C. Будут выпадать осадки — снег и мокрый снег, но при этом не будет дождя.

Ранее жителям Центральной России пообещали теплый январь.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами