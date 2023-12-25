Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ: мигранты пересекают границу США в рекордных количествах

CBC: в США за пять дней попали 50 тысяч нелегальных мигрантов

close
100%
Cheney Orr/Reuters

По информации американских властей, за последние пять дней на территорию США нелегально попали 50 тысяч мигрантов. Как сообщает CBC, особенно высокий прирост был зафиксирован в городе Дель-Рио, штат Техас, где за одни сутки число мигрантов достигло рекордных 6,4 тысячи человек.

Еще 1,5 тысячи мигрантов ожидают оформления на пограничных пунктах по предварительной записи через мобильное приложение.

Постоянный поток беженцев создает огромную нагрузку как на штаты, расположенные на границе, так и на другие штаты, которые принимают этих мигрантов. CBS отмечает, что нынешняя администрация Белого дома под предводительством Джо Байдена сталкивается с критикой из-за неспособности справиться с этим потоком беженцев.

В предвыборный год республиканская оппозиция вынуждает демократов отчитываться за неудачи на границе, даже блокируя голосование по выделению помощи Украине.

Ранее один из порталов писал, что частичное закрытие погранпереходов на границе США и Мексики может привести убыткам в миллиарды долларов, а также вызвать «хаос и политические последствия»

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами