СМИ: мигранты пересекают границу США в рекордных количествах

По информации американских властей, за последние пять дней на территорию США нелегально попали 50 тысяч мигрантов. Как сообщает CBC, особенно высокий прирост был зафиксирован в городе Дель-Рио, штат Техас, где за одни сутки число мигрантов достигло рекордных 6,4 тысячи человек.

Еще 1,5 тысячи мигрантов ожидают оформления на пограничных пунктах по предварительной записи через мобильное приложение.

Постоянный поток беженцев создает огромную нагрузку как на штаты, расположенные на границе, так и на другие штаты, которые принимают этих мигрантов. CBS отмечает, что нынешняя администрация Белого дома под предводительством Джо Байдена сталкивается с критикой из-за неспособности справиться с этим потоком беженцев.

В предвыборный год республиканская оппозиция вынуждает демократов отчитываться за неудачи на границе, даже блокируя голосование по выделению помощи Украине.

Ранее один из порталов писал, что частичное закрытие погранпереходов на границе США и Мексики может привести убыткам в миллиарды долларов, а также вызвать «хаос и политические последствия»

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.