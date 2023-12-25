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Жительница Горловки погибла при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Приходько: в Горловке местная жительница погибла при обстреле со стороны ВСУ

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Жительница Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) стала жертвой обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Иван Приходько.

«Светлая память невинно убиенной», — написал он.

24 декабря представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские военные выпустили 13 снарядов калибром 155 мм по Донецку и Горловке.

23 декабря сообщалось, что украинские военные нанесли удар по Донецку. По словам мэра города Алексея Кулемзина, бойцы ВСУ атаковали населенный пункт при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Они использовали квадрокоптер, чтобы сбросить боеприпас в Кировском районе Донецка.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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