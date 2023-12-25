Полиция в Белграде разогнала протестующих

Полиция Сербии разогнала толпу, которая собралась на площади у здания администрации в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, со стороны парламента Сербии появилась бегущая цепь полицейских со щитами, еще одна группа пришла с боковой улицы. В считанные минуты площадь перед зданием скупщины (администрации) была очищена от протестующих. Затем правоохранители выставили оцепление. Спустя некоторое время подъехал глава МВД Сербии Братислав Гашич и с сопровождением прошел к зданию.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» вышли на акцию протеста вечером 24 декабря и окружили здание городского собрания (администрации) Белграда. Протестующие снесли в нем дверь, разбили окно и стали бросать в него камни и пивные банки, а также попытались прорваться внутрь. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

Президент Сербии Александар Вучич выступил со срочным обращением к нации.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.