В Мурманске произошло ЧП на причале ФГУП «Атомфлот»

На территории причала ФГУП «Атомфлот» произошел пожар, сообщает в Telegram пресс-служба главка МЧС по Мурманской области. Предприятие занимается эксплуатацией и обслуживанием атомного гражданского ледокольного флота России.
По информации пресс-службы, экстренные службы уже направились к месту происшествия.
«Дальнейшая информация уточняется», — сказано в сообщении.
Как передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы региона, речь может идти о возгорании на атомном контейнеровозе «Севморпуть», который стоит на причале «Атомфлота».
До этого сообщалось, что яхта протаранила причал и пришвартованные катера во Владивостоке.
Ранее мощный взрыв произошел в районе крупного турецкого порта.