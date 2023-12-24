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В Мурманске произошло ЧП на причале ФГУП «Атомфлот»

На атомном контейнеровозе «Севморпуть» вспыхнул пожар

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

На территории причала ФГУП «Атомфлот» произошел пожар, сообщает в Telegram пресс-служба главка МЧС по Мурманской области. Предприятие занимается эксплуатацией и обслуживанием атомного гражданского ледокольного флота России.

По информации пресс-службы, экстренные службы уже направились к месту происшествия.

«Дальнейшая информация уточняется», — сказано в сообщении.

Как передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы региона, речь может идти о возгорании на атомном контейнеровозе «Севморпуть», который стоит на причале «Атомфлота».

До этого сообщалось, что яхта протаранила причал и пришвартованные катера во Владивостоке.

Ранее мощный взрыв произошел в районе крупного турецкого порта.

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