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Жители тюменского ЖК поздравили дворника с наступающим Новым годом, разыграв его

В Тюмени жители ЖК поздравили ответственного дворника с наступающим Новым годом

Жильцы тюменского ЖК «Звездный городок» устроили розыгрыш, чтобы поздравить дворника с наступающими праздниками. Об этом сообщает URA.RU.

Дворник Рустам давно работает на территории жилого комплекса и успел заслужить доверие тюменцев. В преддверии праздника они решили подготовить мужчине сюрприз и отблагодарить его за ответственность и благожелательность. В назначенный день жители собрались у новогодней елки и пригласили туда же дворника якобы для того, чтобы выразить свое недовольство оставленным им после уборки мусором. Пришедший Рустам поздоровался с некоторыми мужчинами из толпы за руку и открыл черный мусорный пакет, в котором лежал подарок от жильцов дома — продуктовый набор с икрой и шампанским.

«От лица нашего двора хотим поблагодарить тебя за то, что ты так ответственно относишься к территории, к своей работе. Поэтому мы с большим уважением решили подготовить все это и поздравить тебя. Ни в одном дворе не видел такого работника, который бы так внимательно следил, так дружелюбно бы относился ко всем соседям. Спасибо тебе за твой труд», — высказался один из жильцов.

После розыгрыша жители вручили дворнику конверт с деньгами, а затем устроили гулянья под музыку.

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