Мокрый снег повалил более 100 деревьев в Рязани

В Рязани мокрый снег повалил как минимум 107 деревьев, а также оборвал троллейбусные сети и электропровода. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

Чтобы устранить последствия снегопада, все службы Рязани перевели на усиленный режим работы. В городе работают аварийные бригады, которые чинят электросети, троллейбусные сети, а также распиливают и убирают упавшие деревья. Если стволы повредили припаркованные автомобили, то перед уборкой составляются акты для последующего возмещения ущерба.

Тем временем в Сочи около 12 тысяч жителей остаются без электричества из-за шторма. Для устранения последствий непогоды МЧС привлекло 119 человек, 40 единиц техники. По данным ведомства, с восьми зданий города сорвало кровлю. Жильцы отказались от расселения.

За сутки в центре Сочи выпало 35 мм дождя, в горном кластере — 45 мм снега. Шквалистым ветром повалено более 80 деревьев.

Ранее в Москве объявили повышенный уровень погодной опасности.