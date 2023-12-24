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Мокрый снег повалил более 100 деревьев в Рязани

В Рязани 107 деревьев рухнули из-за налипшего мокрого снега

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«Администрация города Рязани»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Администрация города Рязани»

В Рязани мокрый снег повалил как минимум 107 деревьев, а также оборвал троллейбусные сети и электропровода. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

Чтобы устранить последствия снегопада, все службы Рязани перевели на усиленный режим работы. В городе работают аварийные бригады, которые чинят электросети, троллейбусные сети, а также распиливают и убирают упавшие деревья. Если стволы повредили припаркованные автомобили, то перед уборкой составляются акты для последующего возмещения ущерба.

Тем временем в Сочи около 12 тысяч жителей остаются без электричества из-за шторма. Для устранения последствий непогоды МЧС привлекло 119 человек, 40 единиц техники. По данным ведомства, с восьми зданий города сорвало кровлю. Жильцы отказались от расселения.

За сутки в центре Сочи выпало 35 мм дождя, в горном кластере — 45 мм снега. Шквалистым ветром повалено более 80 деревьев.

Ранее в Москве объявили повышенный уровень погодной опасности.

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