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В Рособрнадзоре рассказали о числе заданий в ЕГЭ об СВО

Рособрнадзор: число заданий в ЕГЭ о спецоперации в будущем будет увеличиваться

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Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что число заданий по темам специальной военной операции (СВО) и вхождения в состав России новых субъектов в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в будущем будет увеличиваться. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в ЕГЭ 2024 года никаких изменений вносить не планируется.

Он добавил, что в будущим число заданий на тему российско-украинского конфликта будет расширяться. На сегодняшний день речь только о том, что уже есть в демоверсии ЕГЭ 2024 года. Музаев добавил, что информация на экзамене ежегодно актуализируется.

До этого Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из перечня книг для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по литературе убрали отечественных классиков.

Уточняется, что Федеральный институт педагогических измерений решил исключить из программы подготовки к ЕГЭ по литературе произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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