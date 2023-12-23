Политолог заявил о нежелании КПРФ вести конкурентную борьбу на выборах президента России

КПРФ отказывается от конкурентной борьбы на выборах президента России в 2024 году, считает директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

«КПРФ отказывается от конкурентной борьбы на выборах. На мой взгляд, лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов, отказываясь выдвигаться на пост президента, боится конкурентной кампании», — считает политолог.

По словам Мартынова, КПРФ выставляет заведомо слабого кандидата.

«КПРФ, выставляя слабого кандидата на выборы, уступает статус второй партии в стране. Также КПРФ отказывается от яркой политической кампании. Партия не стремится укрепить свой партийный статус», — отметил он.

Также Мартынов назвал кандидата от КПРФ Николая Харитонова известным человеком.

«Харитонов, так сказать, известный человек. Он уже участвовал в президентских выборах в 2004 году», — сказал политолог.

Мартынов добавил, что лично он ожидал увидеть в кандидатах Геннадия Зюганова.

«Лично я, как и многие мои коллеги, ожидал, что от партии КПРФ будет выдвигаться Геннадий Зюганов. Видимо, в последнюю минуту, как это с ним бывает на протяжении последних 30 лет, он изменил свое решение. Возможно, ему политический бизнес важнее политической работы. Нельзя говорить, что такое решение плохое или хорошее, просто вот так получается», — сказал политолог.

Напомним, ранее делегаты третьего этапа XVIII съезда КПРФ приняли решение о выдвижении депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборах президента России в 2024 году.