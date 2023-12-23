В Киеве решили проверить состояние всех бомбоубежищ

В украинской столице началась срочная проверка состояния всех городских бомбоубежищ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).

«В городе в целом и в каждом районе отдельно созданы комиссии с привлечением необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности (в том числе состояния инженерных сетей)», — заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Поводом для инспекции стало происшествие, случившееся накануне в убежище киевской школы №229, где обвалился потолок и из труб хлынула вода — при том, что в помещении недавно был произведен ремонт за счет средств благотворительного фонда.

КГВА поставила комиссиям задачу проверить укрытия в срок до 29 декабря и отчитаться для дальнейшего принятия мер.

17 декабря сообщалось, что в украинском Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

3 июня в МВД Украины заявили о непригодности значительной части бомбоубежищ в стране.

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