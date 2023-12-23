В Иловайске загорелась нефтебаза

Пожар произошел на нефтебазе, расположенной в городе Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time со ссылкой на местные паблики.

К текущему моменту никакой информации о причинах возгорания на инфраструктурном объекте не поступало. То же касается иных подробностей о ситуации в населенном пункте.

5 декабря Telegram-канал Baza сообщил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать нефтебазу в Крыму. В материале подчеркивалось, что для нанесения ударов по объекту «Морской Нефтяной терминал» украинские солдаты использовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Однако российские военнослужащие вовремя заметили дроны ВСУ, не позволив им достичь цели. Сработавшие в регионе средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили летательные аппараты, один из которых взорвался в воздухе.

За день до этого украинские военные попытались нанести удар по нефтебазе в Луганске. По данным РИА Новости, в результате атаки на инфраструктурном объекте начался пожар.

Ранее в жилом доме в Новочеркасске произошел взрыв газа.