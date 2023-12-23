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В Сочи организовали дежурство из-за шторма

На социальных объектах Сочи организовали дежурство из-за шторма

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Алексей Майшев/РИА Новости

Мэр Алексей Копайгородский сообщил, что в городе из-за шторма закрыты пляжи, организовано дежурство на социальных объектах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уровень воды в реках в норме, на всех работают автоматические датчики... Зимние пляжи на время шторма закрыты. В горном кластере снег, доступ транспорта без зимней резины ограничен, горнолыжные трассы работают по фактической погоде», — сообщил он.

По его словам, наготове находятся более полутысячи коммунальщиков, 200 единиц техники. В социальных объектах, санаториях и гостиницах организовано дежурство.

До этого Копайгородский сообщил, что ущерб, причиненный пляжной инфраструктуре Сочи ноябрьским штормом, превысил 200 млн рублей. По словам Копайгородского, удалось восстановить первые зимние пляжи после разгула стихии, и они готовы к приему туристов. Набережные тоже привели в порядок, а на остальных прибрежных территориях рабочие круглосуточно ведут ремонтные работы, уточнил мэр.

Вечером 26 ноября на Черноморском побережье начался самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Порывы ветра достигали 144 км/ч.

Ранее сообщалось, что шторм в Сочи разрушил пляж Андрея Григорьева-Апполонова.

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