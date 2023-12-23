Стало известно, сколько россиян не могут выехать за рубеж из-за долгов

Из-за долгов перед новогодними праздниками ограничены в праве выезда за рубеж почти пять миллионов россиян. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов сообщает ТАСС.

«В настоящее время временные ограничения в праве выезда из Российской Федерации действуют в отношении более 4,9 млн должников», — говорится в публикации.

Агентство уточняет, что только в Москве с января по декабрь были вынесены 742 тысячи постановлений об ограничении права выезда за пределы России, из них более половины остаются действующими.

Ранее такие ограничения имели полугодовой срок действия, однако с октября 2023 года постановления судебных приставов о запрете выезда за рубеж стали бессрочными до погашения задолженности и прекращения исполнительного производства.

15 декабря сообщалось, что судебным приставам могут запретить арест имущества при долге менее 30 тысяч рублей.

4 декабря стало известно количество штрафов, выписанных в России за неоплату проезда по платным дорогам.

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