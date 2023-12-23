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Циклон ожидается на Курильских островах

МЧС предупредило о циклоне на Курильских островах в ночь на 24 декабря

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Depositphotos

На территории Курильского района Сахалинской области пройдет циклон, который принесет в регион сильный ветер и снегопад. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области в Telegram-канале.

Отмечается, что в ночь на 24 декабря и утром на территории Курильского района пройдет умеренный снег, скорость ветра достигнет 12–17 метров в секунду, порывами 20–25 метров в секунду.

В ведомстве заверили, что силы и средства, необходимые для устранения возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к работе.

Жителям района рекомендовали оставаться в пределах своих населенных пунктов и узнать у родных и близких их местоположение. Туристическим группам предложено переждать непогоду в подготовленных местах.

12 декабря стало известно, что вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды, выбросил пепел на высоту 2,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на 5 километров. Однако произошедшее не принесло вред населению.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

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