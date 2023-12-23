Конфликт в российской электричке между учительницей и мужчиной закончился дракой

Под Новосибирском конфликт между педагогом коррекционной школы №12 Искитима, сопровождавшей детей, и другим пассажиром закончился дракой. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Все произошло 22 декабря в поезде «Искитим — Новосибирск». По словам очевидцев, один из мужчин громко разговаривал по телефону с использованием нецензурной лексики, тогда учительница сделала ему замечание. На что он выругался в адрес нее матом. Завязалась перепалка, в которую вмешался сын педагога: он ударил оскорбившего его мать мужчину.

На место прибыли сотрудники полиции: они задержали женщину и ее оппонента и вывели их из вагона на станции «Сибирская». Мужчина, ударивший пассажира, оскорбившего его мать, скрылся. По словам очевидцев, дети с инвалидностью остались в вагоне без сопровождения и добирались до пункта назначения сами.

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