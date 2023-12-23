В Петербурге студентку колледжа обвинили в совращении несовершеннолетнего

в Петербурге задержали 19-летнюю студентку колледжа по подозрению в совращении 11-летнего мальчика. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратилась жительница Петербурга, мать 11-летнего школьника рассказала, что 19-летняя девушка-студентка совратила ее сына, а после выложила интимные фото и видео в сеть.

В отношении подозреваемой возбуждено три уголовных дела, в том числе и за изготовление детского порно, девушка задержана, она находится в изоляторе временного содержания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее учительница, обвиненная в совращении школьника собственным мужем, уволилась.