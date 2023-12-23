На Украине оценили угрозу общенациональных отключений электроэнергии

На Украине зимой не будет общенациональных отключений электроэнергии. Об этом заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью изданию El Mundo.

«Мы более подготовлены, чем раньше, мы считаем, что общенациональных отключений не будет, мы знаем, как лучше защититься от атак», — заявил Харченко.

Он также добавил, что от союзников зимой в основном нужны средства противовоздушной обороны, а не одеяла.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

23 декабря на Украине сообщили, что в подконтрольных Киеву районах Херсонской области произошли взрывы во время воздушной тревоги.

Ранее украинский ученый назвал преграду для восстановления Украины.