Учеников свердловской школы увезли в больницу после потасовки из-за оскорбления девушек

В Нижнем Тагиле несколько школьников попали в больницу после драки из-за оскорбления девушек. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По информации ведомства, инцидент произошел 19 декабря между учащимися 9 и 11 классов. Предварительно, конфликт случился из-за нецензурного высказывания со стороны старших школьников в адрес девушек-подростков из 9 класса.

Конфликт, начавшийся между учениками, продолжавшийся два дня. Между подростками произошла драка, в результате которой несколько школьников получили телесные повреждения — их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку, которую взяла на контроль прокуратура.

Ранее в Брянске 12-летний мальчик набросился на одноклассников.