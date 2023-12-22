В Таджикистане начали выпускать карты «Мир»

Банк Dushanbe city («Душанбе сити») начал выпускать в Таджикистане карты российской платежной системы «Мир», совмещенной с национальной платежной системой республики «Корти милли», сообщает ТАСС, ссылаясь на службу поддержки клиентов банка.

«Вы можете с паспортом обратиться в наши точки обслуживания или в главный офис <…> и приобрести карту «Мир». Стоимость карты — 50 сомони (около 422 рублей. — «Газета.Ru»)», — рассказали в службе поддержки.

В банке добавили, что карта является именной, имеет срок действия три года и позволит владельцу совершать беспроцентные переводы на любые российские карты. При этом в Таджикистане данная карта будет работать как национальная платежная система «Корти милли».

До этого стало известно, что карты национальной платежной системы «Мир» в третьем квартале 2023 года впервые заняли более половины карточного рынка России.

13 декабря российская платежная система «Мир» запустила прием своих карт в POS-терминалах Banco de Venezuela в туристических районах Венесуэлы.

Ранее россиянам перечислили случаи, когда банк может заблокировать карту.