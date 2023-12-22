Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Думу внесен закон о сроках ответственности за посты в соцсетях

Депутат Даванков внес в думу закон об ответственности за посты в соцсетях

close
100%
Russian State Duma/Global Look Press

Депутат Владислав Даванков внес в Думу закон о сроках ответственности за посты в соцсетях. Об этом пишет ТАСС.

По предложению Даванкова, срок давности привлечения к ответственности будет исчисляться со дня совершения правонарушения, однако для публикаций, направленных на пропаганду наркотиков, нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и публичных призывов к терроризму это правило действовать не будет.

В 2021 году вступил в силу закон № 530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязывающий социальные сети осуществлять мониторинг публикаций на предмет возможного нарушения законодательства РФ.

До этого депутат Даванков направил в кабмин проект об отмене штрафа за забытые права. Сейчас, если автомобилист получил водительские права, но не был их лишен и не имеет документа во время вождения, ему грозит штраф в размере 500 рублей (ч. 2 ст. 12.3 КоАП).

Ранее житель Омска назвал женщин источником всех проблем в соцсетях и получил срок.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами