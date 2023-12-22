В Думу внесен закон о сроках ответственности за посты в соцсетях

Депутат Владислав Даванков внес в Думу закон о сроках ответственности за посты в соцсетях. Об этом пишет ТАСС.

По предложению Даванкова, срок давности привлечения к ответственности будет исчисляться со дня совершения правонарушения, однако для публикаций, направленных на пропаганду наркотиков, нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и публичных призывов к терроризму это правило действовать не будет.

В 2021 году вступил в силу закон № 530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязывающий социальные сети осуществлять мониторинг публикаций на предмет возможного нарушения законодательства РФ.

До этого депутат Даванков направил в кабмин проект об отмене штрафа за забытые права. Сейчас, если автомобилист получил водительские права, но не был их лишен и не имеет документа во время вождения, ему грозит штраф в размере 500 рублей (ч. 2 ст. 12.3 КоАП).

Ранее житель Омска назвал женщин источником всех проблем в соцсетях и получил срок.