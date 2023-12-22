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В российском регионе выявили случаи заболевания гонконгским гриппом

В Ярославской области выявили случаи заболеваемости гонконгским гриппом

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Shutterstock

В Ярославской области выявили случаи заболеваемости гонконгским гриппом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора обнародовал данные по заболеваемости в области на 50 неделе 2023 года (с 11 по 17 декабря). По данным ведомства, эпидемический порог по заболеваемости респираторными инфекциями превышен.

«Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами: аденовирусом, сезонным коронавирусом, риновирусом, вирусом парагриппа, РС — вирусом, метапневмовирусом, бокавирусом, новым коронавирусом COVID-19, гриппом А2(H3N2), гриппом В», — сказано в сообщении.

Гонконгский грипп получил свое название после пандемии 1968 года, начавшейся в Гонконге. Позже болезнь распространилась по миру.

5 декабря в Роспотребнадзоре заявили о появлении в России случаев микоплазменной инфекции.

Ранее врачи предупредили россиян о двух предстоящих волнах заболеваемости вирусными инфекциями.

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