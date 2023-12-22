По инициативам сторонников «Единой России» Госдума приняла девять законов в 2023 году

Более 1,5 млн человек приняли участие в мероприятиях советов сторонников «Единой России» по всей стране в 2023 году. Об этом заявила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, сообщается на сайте партии.

По ее словам, только благодаря инициативам сторонников «Единой России» Госдума приняла в этом году девять законов. Они были направлены на развитие некоммерческого сектора, гражданского общества, а также поддержку волонтеров.

«Среди них — закон об отмене обязательного использования печати НКО, о защите сайтов некоммерческого сектора от хакерских атак из-за рубежа, о совершенствовании порядка выхода из состава учредителей НКО и многое другое. Хочу поблагодарить всех, кто помогал, участвовал, предлагал свои инициативы», — сказала она.

Отмечается, что более 70 тысяч новых активистов подали заявки на включение в команду сторонников партии. В течение года они вели добровольческую деятельность, провели ряд общественно значимых акций и проектов.

Так, был проведен всероссийский спортивный марафон «Сила России», в котором приняли участие более 110 тысяч россиян. Также был запущен проект группы психологической помощи для женщин, переживающих утрату близкого.

Вместе с тем добровольцы отправили более одной тысячи тонн дополнительного снаряжения и гумпомощи в зону проведения СВО. Помимо этого активисты по всей стране в рамках акции «Коробка храбрости» собрали более 350 тысяч подарков детям, находящимся на длительном лечении в больницах и хосписах. В ходе акции «Лучший друг» удалось собрать 25 тонн корма для животных из приютов.

Кроме того, по инициативе совета сторонников «Единой России» сейчас проводится Всероссийский конкурс гражданских инициатив, подано более 3 тысяч заявок на участие со всех регионов России. До 11 января 2024 года на сайте конкурса идет народное голосование, по итогам которого будут определены полуфиналисты. За лучшие инициативы проголосовали уже более 200 тысяч человек. Итоги конкурса подведут в феврале 2024 года.