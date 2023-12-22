В Индии местных жителей напугали сотни ядовитых существ, которых выбросило на берег, пишет LADBible.

Ядовитых синих морских драконов заметили на пляже в городе Ченнаи после наводнения и промышленного разлива нефти. Поскольку это вид представляет серьезную опасность для людей, специалисты предупредили местных жителей не прикасаться к нему.

«На берегу Ченнаи синие морские драконы встречаются нечасто, но время от времени они появляются. Их лучше не трогать», — говорится в сообщении.

Сообщается, что яд этих животных может вызвать у человека сильную аллергическую реакцию, сыпь по всему телу и болевые спазмы.

«Людям, которые плавают в прибрежных водах, следует быть осторожными и не вступать с ними в контакт», — дополнили эксперты.

Ранее в Японии не берег выбросило на берег 85 тонн мелкой рыбы.