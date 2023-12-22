В Кремле отказались комментировать интервью с осужденным в РФ за шпионаж американцем

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова во время брифинга попросили прокомментировать интервью американца Пола Уилана, которого осудили в России за шпионаж в 2020 году. Представитель Кремля заявил, что не знал об этом интервью.

Уилан в своем интервью рассказал, что беспокоится за свою безопасность. Также он заявил, что у него вымогают деньги и в принципе притесняют.

«Честно говоря, <...> ничего не могу сказать на этот счет. Я не знал, что было такое интервью», — заключил Песков.

Уилана задержали в Москве в 2018 году. В 2020-м Мосгорсуд дал ему 16 лет колонии строго режима по ст. 276 УК (шпионаж). Отбывать наказание американца отправили в одну из мордовских колоний.

В своем последнем интервью Уилан обвинил власти США в предательстве, так как они до сих пор не могут обменять его и вернуть домой. Он пояснил, что у Вашингтона были разные «серьезные предложения» по его обмену, однако это все «не то, чего хотят русские».

За время, что Уилан отбывает срок, Россия и США обменяли несколько человек. Он сравнил действия США с попытками «кидать спагетти в стену и смотреть, какие прилипнут», и признался, что боится и дальше оставаться в конце очереди по обмену заключенными между странами.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.