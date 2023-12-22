Диетолог дала советы, которые помогут сократить калорийность новогоднего меню

Неограниченное потребление новогодних блюд может привести к негативным последствиям для здоровья. О том, как сократить калорийность праздничного меню, Pravda.Ru рассказала диетолог Лидия Ионова.

По ее словам, наибольшее количество калорий содержится в продуктах, в которых есть жир. Она уточнила, что 1 г жира содержит 9 килокалорий, при этом 1 г и углеводов — 4 килокалории. Чтобы снизить калорийность, она советует готовить более легкие соусы вместо стандартного майонезного, а также отказаться от потребления жирного мяса, рыбы и красной икры.

«Жирное, сладкое (это торты, выпечка с каким-нибудь жирным кремом) можно и нужно заменить фруктами, ягодами, тропическими фруктами, чем-то изысканным, чем можно себя побаловать» — посоветовала Ионова.

Диетолог добавила, что алкогольные напитки также содержат в себе много калорий. По ее словам, лучше выбирать более слабый алкоголь.

Врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова до этого говорила, что садиться на диету за несколько дней до Нового года не рекомендуется — это может нанести вред здоровью.

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