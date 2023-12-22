Спасение собаки и кошки после пожара в Кемеровской области попало на видео

Под Кемерово спасателям пришлось оказывать помощь пострадавшим при пожаре домашним животным. Видео их спасения опубликовал Telegram-канал «ЧП ЛК».

Пожар произошел в квартире в Ленинске-Кузнецком. Хозяйку и ее питомцев эвакуировали из пылающего помещения, но к этому моменту животные уже надышались угарным газом и потеряли сознание.

Спасатели убедились, что женщине не грозит опасность, и начали реанимировать кошку и собаку. Животные пришли в себя после непрямого массажа сердца.

В то же время пожарные боролись с огнем, и в итоге возгорание удалось локализовать и ликвидировать.

Раннее в Ульяновской области охотники спасли обессиленную косулю.