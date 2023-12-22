Яндекс Еда выявила гастрономические предпочтения россиян в 2023 году

Бургеры и пицца стали одними из самых популярных категорий блюд в Яндекс Еде в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные исследования, сообщает пресс-служба Яндекс Еды.

Эти категории блюд пользователи чаще всего заказывали днем и вечером: с 12:00 до 17:00 и с 18:00 до 23:00. Еще одной популярной категорией блюд днем стали супы. В ней по числу заказов лидируют борщ и том ям.

При этом утром россияне чаще всего заказывали выпечку. Ночью, после полуночи, самым популярным блюдом стала шаурма.

Отмечается, что, если не учитывать различные бургеры, в топ-10 самых популярных блюд сервиса вошли картофель фри, хачапури по-аджарски, роллы «Филадельфия», картофель по-деревенски, пицца «Пепперони», салат «Цезарь с курицей», борщ, сырные палочки, пицца «Маргарита» и хачапури по-мегрельски.

Также в этом году заметно выросла популярность и других блюд. Так, число заказов хот-догов увеличилось в 3,4 раза год к году, шаурмы – в 3.2 раза, а кофе – в 3 раза. Еще одним блюдом, спрос на которое сильно вырос за год, стали сладкие и сытные вафли. В 2023 году количество их заказов на сервисе увеличилось в 3,2 раза относительно 2022 года.

Среди национальных кухонь в топ-3 завершающегося года вошли американская (бургеры, салаты, сэндвичи), японская, а также русская (блины, супы, выпечка).