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В Турции задержали международного наркобарона

TRT Haber: турецкие силовики задержали международного наркобарона Рамадана

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Турецкие силовики задержали в Мерсине наркобарона Зафера Рамадана, который находился в международном розыске за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Найти Рамадана в Мерсине удалось с помощью разведки. Так, силовики смогли установить адрес, по которому международный наркобарон проживал в районе Мезитли.

Ранним утром была организована операция по поимке наркобарона с помощью спецсредств и беспилотника. В итоге подозреваемого удалось задержать. Его доставили в Управление безопасности провинции Мерсин для допроса.

В сентябре сын бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) Овидио Гусман Лопес был экстрадирован в США.

6 января представители мексиканских властей доставили в тюрьму особо строгого режима «Альтиплано» в штате Мехико сына бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана Овидио Гусмана Лопеса.

Ранее в Колумбии задержали самого разыскиваемого главаря наркокартеля.

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