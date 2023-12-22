В Турции задержали международного наркобарона

Турецкие силовики задержали в Мерсине наркобарона Зафера Рамадана, который находился в международном розыске за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Найти Рамадана в Мерсине удалось с помощью разведки. Так, силовики смогли установить адрес, по которому международный наркобарон проживал в районе Мезитли.

Ранним утром была организована операция по поимке наркобарона с помощью спецсредств и беспилотника. В итоге подозреваемого удалось задержать. Его доставили в Управление безопасности провинции Мерсин для допроса.

В сентябре сын бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) Овидио Гусман Лопес был экстрадирован в США.

6 января представители мексиканских властей доставили в тюрьму особо строгого режима «Альтиплано» в штате Мехико сына бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана Овидио Гусмана Лопеса.

Ранее в Колумбии задержали самого разыскиваемого главаря наркокартеля.