В Турции задержали международного наркобарона

Турецкие силовики задержали в Мерсине наркобарона Зафера Рамадана, который находился в международном розыске за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
Найти Рамадана в Мерсине удалось с помощью разведки. Так, силовики смогли установить адрес, по которому международный наркобарон проживал в районе Мезитли.
Ранним утром была организована операция по поимке наркобарона с помощью спецсредств и беспилотника. В итоге подозреваемого удалось задержать. Его доставили в Управление безопасности провинции Мерсин для допроса.
В сентябре сын бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) Овидио Гусман Лопес был экстрадирован в США.
6 января представители мексиканских властей доставили в тюрьму особо строгого режима «Альтиплано» в штате Мехико сына бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана Овидио Гусмана Лопеса.
Ранее в Колумбии задержали самого разыскиваемого главаря наркокартеля.