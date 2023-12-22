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В России создали робота-альпиниста для обследования высотных аварийных зданий

RT: ученые разработали робота-альпиниста для обследования аварийных зданий

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В России появился роботизированный комплекс, способный передвигаться по вертикальным поверхностям. Разработали его специалисты РТУ МИРЭА. Устройство поможет выполнять работы на аварийных зданиях, что позволит не подвергать опасности жизнь людей, сообщает RT.

Роботизированный комплекс представляет из себя устройство весом 2,75 кг. На высоту до 100 м робот забирается со скоростью до 1 км/ч, управляется он с помощью Wi-Fi. В робот встроена видеокамера, которая может фиксировать даже самые небольшие повреждения и трещины на стенах домов и передавать эту информацию специалистам.

Подобная технология особенно востребована для обследования высотных зданий, осмотр которых представляет опасность для человека, отмечают эксперты.

«Высотные работы всегда несут в себе потенциальный риск, и наша разработка направлена в первую очередь на их автоматизацию», — пояснил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

По его мнению, разработка ученых будет востребована в строительном комплексе, сфере ЖКХ. Кроме того, применять «альпиниста» можно будет в работе по восстановлению новых регионов, отметил Кудж.

Напомним, в Госдуме ранее заявили, что после процедуры признания дома аварийным для его расселения устанавливаются временные рамки, которые могут занять годы. Срочно жильцов переселяют в маневренный фонд только в случае угрозы их жизни.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали мобильное убежище от ядерных угроз.

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