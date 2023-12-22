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Врач рассказала о пользе клетчатки для здоровья пожилых

Врач Рунихина: клетчатка улучшит работу кишечника пожилых

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Shutterstock

Пожилым людям полезно включать в свой рацион продукты, богатые клетчаткой, потому что она поможет им улучшить работу кишечника и снизить риск развития возрастных заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказала главный гериатр Москвы Надежда Рунихина.

По ее словам, к таким продуктам относятся многие фрукты и овощи, зелень и орехи.

«Пищевые волокна и клетчатка, которые содержатся в растительных продуктах, способны снизить риски развития Альцгеймера, когнитивных нарушений, сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, в частности ожирения и сахарного диабета, – отметила Рунихина.

Помимо этого, клетчатка препятствует прогрессированию старения, снижает всасывание холестерина, предупреждает развитие запоров, снижает воспаление и риск появления онкологических заболеваний, добавила эксперт. Врач уточнила, что продукты с клетчаткой могут быть противопоказаны людям с серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что клетчатка поможет организму вывести токсины и улучшить работу кишечника. По ее словам, воздействие желудочного сока и ферментов не может разрушить клетчатку, поэтому она способна достичь кишечника и очистить его.

Ранее стало известно, кому отсутствие клетчатки в рационе приносит пользу.

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