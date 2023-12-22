Коренные американцы возмутились расходом бюджета США на другие страны

Индейцы навахо обеспокоены планами Белого дома потратить миллиарды на поддержку своих интересов за рубежом, в то время как на поддержку коренного населения Соединенных Штатов выделяются незначительные средства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастина Ахастина.

Представитель самой многочисленной группы коренного населения Америки в США заявил, что индейцам навахо и других племенных союзов не хватает базовых услуг здравоохранения, образования и инфраструктуры.

Также Ахастин указал на «маргинализированное» положение индейцев навахо в политических решениях, которые принимают власти США.

До этого представители коренных народов США призвали бойкотировать блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» из-за культурной апроприации и расизма.

В частности, художница из племени навахо Юэ Бегай в своем Twitter написала, что Кэмерон присвоил коренным жителям планеты Пандоры — племени На'Ви — культуры разных народов.

Ранее индейцы навахо призвали власти финансировать нужды племен, а не других стран