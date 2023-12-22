В Чехии не связывают стрельбу в Праге с терроризмом

Руководитель министерства внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что чешские правоохранители не обладают доказательствами связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом. Об этом он рассказал в эфире СТ24.

По его словам, в текущий момент отсутствуют какие-либо свидетельства того, что это событие связано с международным терроризмом.

Ракушан подчеркнул, что полицейские еще долго будут работать на месте произошедшего.

До этого стало известно, что правительство Чехии на чрезвычайном заседании обсудит стрельбу в Праге.

В центре Праги студент пришел в университет с оружием и расстрелял окружающих. Известно минимум о 15 погибших и 25 пострадавших, сам нападавший не выжил. По предварительной информации, ранее в тот же день стрелок убил своего отца. Инцидент произошел в здании философского факультета Карлова университета.

До этого полиция Чехии заявила, что 24-летний стрелок в Праге, который был вдохновлен трагедией в брянской гимназии, мог вести записи в Telegram-канале.

Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» о стрельбе в Карловом университете в Праге.