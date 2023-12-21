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У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток

РБК: у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за ошибок в данных

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РИА «Новости»

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала РБК, что у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных.

В публикации говорится, что с декабря в силу вступил закон о перечне оснований недействительности паспортов. После этого стало известно о двух случаях изъятия загранпаспортов.

«Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города», — сказала Ломидзе.

Она добавила, что АТОР мониторит ситуацию, так как раньше не было ничего подобного.

18 декабря сообщалось, что в Калининградской области у россиянина изъяли загранпаспорт из-за опечатки.

До этого Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ стала запрашивать у россиян с двойным гражданством сведения о счетах в зарубежных банках.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что четверть релокантов, находящихся в поиске работы, вернулись в Россию.

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