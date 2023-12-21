Полиция Туркменистана изымает телефоны у школьников и ищет в них порнографию

Ученики школ генгешлика (территория нескольких сел) Сарыкбала в Туркменистане пришли в городской отдел полиции, чтобы вернуть свои мобильные телефоны, изъятые полицией. Об этом сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Школьники рассказали, что полицейские приходят в учебные заведения и проводят рейды, собирая смартфоны у подростков. Гаджеты они проверяют на наличие порнографических клипов и другого запрещенного законодательством контента. Подобные визиты проходят регулярно и без предупреждений.

Полицейские во время изъятия сообщают, в какой день приходить за телефонами. Ученики приезжают в полицейские участки за своими телефонами. Если же в устройствах находят запрещенный контент, то вызываются родители для беседы. Нарушителей также могут наказать штрафом.

Недавно вызывать полицию в школу пришлось уже в Москве. Правоохранителей пришлось вызывать из-за неадекватного поведения одного из учеников. Инцидент произошел 9 ноября в спецшколе №1.

Ранее разборки первоклассников в российской школе закончились вызовом полиции.