Россиянин с двумя доберманами напал на соседку из-за замечания

В московском районе Гольяново владелец двух доберманов избил женщину, которая обратила внимание на то, что мужчина выгуливает псов без намордников. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в ЖК «Level Амурская» в районе Гольяново, 21-летний местный житель с женой выгуливал двух доберманов, им навстречу шла женщина с маленькой собачкой.

Соседка сделала паре замечание о том, что их собаки должны быть в намордниках. Мужчине и его спутнице поведение владелицы маленькой собаки не понравилось, они начали оскорблять женщину, затем мужчина набросился на соседку, повалил ее на землю и начал избивать, драку разняли очевидцы.

У пострадавшей диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы мягких тканей. По словам жителей ЖК, несколько дней назад доберманы едва не разорвали шпица, которого выгуливал ребенок.

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