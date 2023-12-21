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Турист выжил, упав в ущелье с высоты 300 метров

New York Post: в США турист выжил, упав с высоты 300 метров после схода лавины

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Unsplash

В США турист выжил после того, как упал с высоты 300 метров в ущелье, пишет New York Post. Это произошло во время сходы лавины в горах.

По словам властей, поисково-спасательная группа отправилась на поиски мужчины после того, как получила от него сигнал бедствия. Не обнаружив никаких следов пропавшего 30-летнего путешественника возле вершины, спасатели начали обыскивать место, где сошла лавина.

В этот момент специалисты заметили мигающий свет возле валунов — сигнал подавал пропавший турист, упавший в ущелье. После этого пострадавший был эвакуирован на вертолете и доставлен в ближайшую больницу, где ему оказали необходимую помощь.

В клинике отметили, что альпинист сломал руку, получил переохлаждение и несколько обширных царапин.

Ранее в США пропавшую пенсионерку нашли живой в своем автомобиле на дне каньона.

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