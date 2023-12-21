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В Челябинске новые граждане РФ получили повестки на елочных базарах

В Челябинске на новогодних базарах бывшим мигрантам вручили повестки

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МВД РФ по Челябинской области

В Челябинске полицейские проверили новогодние базары и нашли мигрантов, нарушающих законодательство. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Помимо торговых точек, правоохранители проверили стройки и павильоны с пиротехникой. В результате рейда двух граждан принудительно выдворят из страны. Двум мигрантам сократили сроки пребывания в России.

«В результате пресечено десять нарушений миграционного законодательства, в том числе пять – за нарушение режима пребывания на территории страны», – сообщается в публикации.

Тем, кто недавно получил паспорт РФ, представитель военного комиссариата вручил повестки для явки в военкоматы.

Ранее в Петербурге мигранты получили повестки на церемонии вручения паспортов РФ.

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