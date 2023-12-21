Писателя-иноагента Быкова оштрафовали

Писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) повторно оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за неуказания своего статуса в социальных сетях. Об этом сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.

Согласно материалам дела, Быков публиковал записи в мессенджере Telegram без указания на то, что эти материалы «произведены или распространены иностранным агентом».

До этого Дмитрий Быков попался на розыгрыш российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), представившихся во время телефонного разговора главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Быков является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер». Его внесли в реестр иноагентов в июле прошлого года.

В июне 2023 года суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за посты в Telegram-канале без пометки иноагента.

В августе писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» о российской армии. Летом прошлого года Глуховского объявили в федеральный розыск, а в октябре его внесли в реестр иноагентов.

Ранее певица Наргиз призналась пранкерам в спонсировании ВСУ.