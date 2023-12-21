Путин принял участие в церемонии открытия участка автодороги М-12 «Восток»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия автодороги М-12 «Восток», которая протянется до Казани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Помимо него, мероприятие посетили зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, губернаторы и строители.

Протяженность магистрали М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень составит 1980 км. Это один из главных участков международного маршрута «Россия». Согласно текущим планам, в 2024 году трассу продлят до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени.

Участок М-12 между Москвой и Казанью составляет 810 км. Отмечается, что его прокладку завершили на семь месяцев раньше запланированного срока. Предполагается, что благодаря новой дороге путь на машине от российской столицы до Казани будет занимать не 12, а 6,5 часов. Кроме того, запуск движения по магистрали должен позитивно сказаться на экономике сразу 12 регионов.

До этого Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной дороге М-12 на отрезке от Москвы до Казани.

Ранее сообщалось, что Татарстан выделит бюджет на строительство трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7.